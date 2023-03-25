Samanyolu Haber /Gündem / Zelensky: Çin'in ateşkes önerileri kuşkulu /25 Mart 2023 18:48

Zelensky: Çin'in ateşkes önerileri kuşkulu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Japonya medyasına konuştu

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, silah ve cephane eksikliği nedeniyle bir karşı saldırı başlatmanın şimdilik zor olduğunu söyledi.

Japonya’nın Yomiuri Shimbun gazetesine verdiği röportajda Zelenskiy, ülkenin doğusundaki durumu “çok zor” diye nitelendirdi ve Kiev'in daha fazla bekleyemeyeceğini belirtti.

Zelenskiy, "Ancak Ukrayna birlikleri, Batı'dan mühimmat gelmeden saldırıya geçemez. Ortaklarımızdan cephane alınmasını bekliyoruz" dedi.
“Henüz başlayamayız. Tanklar, toplar olmadan cesur askerlerimizi cepheye gönderemeyiz” dedi.

Ayrıca Batılı ülkelerin uzun menzilli füzeler ve modern savaş uçakları tedarikini geciktirdiğini ve Ukrayna'nın barış formülünü tartışmak için önerdiği zirveye gereken desteği vermediğini savundu.

Zelenskiy, Rusya askerlerini geri çekmedikçe barış görüşmeleri zemininin olmadığını söyledi.

Çin'in ateşkes önerilerini kuşkulu bulduğunu söyleyen Ukraynalı lider ayrıca, Şi Cinping’den herhangi bir görüşme talebi almadığını belirtti.
Washington Post, Şubat ortasında ABD'nin Ukrayna'yı Rusya ile çatışmada bir dönüm noktası konusunda uyardığını bildirdi.
Joe Biden yönetimi için en iyi senaryo, Ukrayna'nın önümüzdeki aylarda müzakereler başlamadan önce mümkün olduğunca fazla toprak geri alması.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mihail Podolyak, Mart ayında Kiev'in iki ay içinde bir karşı saldırı başlatmayı planladığını söylemişti.
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