Samanyolu Haber /Dünya / Rus aşısı Sputnik V bir ülkede daha üretilmeye başlandı /14 Nisan 2021 21:57

Rus aşısı Sputnik V bir ülkede daha üretilmeye başlandı

Rusya ile Sırbistan yönetimleri arasında varılan anlaşma uyarınca Rusya menşeli Sputnik V adlı koronavirüs aşının üretimine Sırbistan'da başlandığı duyuruldu.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Sırbistan'daki Torlak Enstitüsü'nde Rusya menşeli koronavirüs aşısının üretimi başladı.

Rusya'nın Doğrudan Yatırım Fonu ve Viroloji Enstitüsü, Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü, Sırbistan'da koronavirüse karşı Rusya menşeli Sputnik V adlı aşının üretimine başladığını duyurdu.

Sırbistan, Güney Avrupa'da Sputnik V'yi üreten ilk ülke oldu. Aşının, daha sonraki aşamalarda bölgedeki diğer ülkelere ihraç edilmesi hedefleniyor.

Sırbistan Sputnik V'yi 6 Ocak 2021'de kullanmaya başlamıştı. Sırbistan ve Rusya arasında aşı üretimi anlaşması geçtiğimiz ayın sonlarında gerçekleşmişti.
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