Samanyolu Haber /Gündem / Rus astronotlar bunu da yaptı: -55 derecede Kutup atlayışı /14 Nisan 2024 15:39

Rus astronotlar bunu da yaptı: -55 derecede Kutup atlayışı

Rus astronotlar yeni bir rekora imza attılar ve Stratosferden Kuzey Kutbu'na kilometrelerce yüksekten atlamayı başardılar.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rus astronotlar dünyada 10 bin metreden fazla yükseklikten Kuzey Kutbu'na stratosferik sıçrama yapan ilk astronotlar oldu. Astronotlar Il-76 uçağından atlayarak yaklaşık iki dakika boyunca serbest düşüşte kaldılar.

Rus RuVDS şirketinden TASS'a yapılan açıklamada yeni rekorun kozmonot pilot Mikhail Kornienko, pilot eğitmen Alexander Lynnik ve Stratonavtika havacılık laboratuvarı kurucusu Denis Efremov tarafından kırıldığını ve astronotların paraşütlerini yaklaşık 1 km yükseklikten açarak o yükseklikten Kuzey Kutbun’da sürüklenen bir buz kütlesine başarılı bir iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uzay araştırmaları uzmanlarına göre böyle bir sıçramanın en riskli faktörlerinden birisi 10 bin metre yükseklikteki -55°C derece soğukluk olduğu biliniyor.

Rusya, atlama öncesi mürettebata kutup koşullarında kapsamlı bir eğitim verdi. Bu eğitim, basınç odasında eğitimi, oksijen ekipmanıyla çalışmayı ve doğal sıçramaları da içeriyordu. Il-76 uçağı ayrıca Kuzey Kutbu'nda sürüklenen o buz kütlesinin üzerine konuşlandırılmak üzere kuzey ekipmanlarını da başarılı bir şekilde düşürdü.

Bilimsel araştırmalar yapan Rus şirketin, Stratosferik çıkarmanın bir etapı olan Arktik veri merkezinin konuşlandırılması projesini de yerine getirmesi ve Temmuz 2023'te yörüngeye fırlatılan bir uyduyu kullanıma sokması planlanıyor.
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