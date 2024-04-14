Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'ya 22 adet F-16 geliyor /14 Nisan 2024 15:43

Ukrayna'ya 22 adet F-16 geliyor

ABD'nin izniyle Danimarka, Norveç ve Hollanda tarafından gerçekleştirilecek olan 65 savaş uçağının ilk partisi 22 adet F-16 Ukrayna’ya verilecek.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Bu girişim Norveç’in teşebbüsü ile ABD'den 22 adet F-16 savaş uçağının yanı sıra gerekli ekipmanların Ukrayna'ya nakledilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Ancak, Norveç'te hizmete hazır 22 adet F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle, bazı uçakların çalışmıyor olabileceği ve parçaları sökmek için kullanılabileceği belirtiliyor. Sadece 12 uçağın savaşa hazır olacağı açıklanırken, geri kalan 10 uçağın diğer adı geçen ülkelerin desteğiyle olabileceği söyleniyor. 

ABD'nin uçağı doğrudan devretmeyecek olmasına rağmen, Washington'un devri onaylaması gerekiyor. Bu, ABD'nin F-16 ve diğer silah sistemlerini satın alan ülkelerle yaptığı anlaşmanın bir şartı. Bu sayede Amerikalı yetkililer kendi silah teknolojilerinin kontrolünü elinde tutmuş oluyorlar.

Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler oldu. Kısa süre sonra ABD ve Litvanya da bu girişime katıldı. Danimarka, Hollanda ve ABD, ilk on F-16 savaş uçağını 2024 yılında Ukrayna'ya devredeceklerini açıkladılar. Ancak teslimatların, Ukraynalı pilotların savaş eğitimini tamamlamasının ardından başlaması planlanıyor.
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