AKP'li Hüseyin Filiz seçimi kaybetti, soluğu Maldivler'de aldı

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekerken, AKP'nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz de Maldivler tatilinden fotoğraf paylaştı.





31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Çankırı adayı olan Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından Maldivler tatiline ilişkin paylaşım yaptı.





Tatilden fotoğraflar paylaşan Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" notunu düştü.













SEÇİMİ KAYBETTİ





Hüseyin Filiz, 31 Mart seçimlerinde Çankırı'da MHP'li rakibine seçimi kaybetti.





MHP'nin adayı İ. Hakkı Esen yüzde 59.80 ile seçimi kazanırken, AKP'li Filiz yüzde 31.23 oy oranında kaldı.





AKP'DE LÜKS YAŞAMLAR TARTIŞMA YARATTI





AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.





AKP'li Mücahit Birinci, Bursalı'nın bu paylaşımına sert bir dille tepki göstererek, partilileri uyardı.





Birinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" ifadelerini kullandı.



