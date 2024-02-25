Rus birlikleri, savaşın üçüncü yıl dönümünde büyük saldırılar düzenledi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Ukrayna’ya ait askeri-endüstriyel kompleks ve su altyapısının hedef alındığı saldırılar, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kamikaze drone "Geran-2" ve seyir füzeleri kullanılarak yapıldı.





Saldırıların büyük bir kısmı Odessa şehrinin kuzeydoğu kesimindeki Suvorovsky bölgesine düzenlendi. Odessa ve bölgedeki liman altyapı tesislerinin yanı sıra Tairov ve Nerubaysky bölgelerindeki hava savunma operasyonlarının da hasar gördüğüne dair raporlar var.





Dnepropetrovsk bölgesinde de saldırılar gerçekleşti. Ukrayna savunma şirketi Ukroboronprom için üretim yapan devlet kuruluşu Güney Makine İmalat Fabrikası ve OJSC “Dneprtyazhmash” sanayi bölgeleri vuruldu. Saldırıların ardından olay yerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği tesisten ikinci patlama sesleri duyuluyor.





Rus füze ve İHA saldırıları, Harkov şehri yerel sivil havacılık havaalanı yakınındaki Mokraya Rakitnaya köyündeki depo tesislerini hedef aldı.

Pokrovsky (Krasnoarmeysky) bölgesinde de saldırılar vardı. Kapitalnaya Madeni bölgesi füzelerle vuruldu. Ukrayna hava savunma sistemlerinin çalışması nedeniyle vurulan Rus İHA ve füze parçalarının düştüğü bazı konutlarda hasar oluştuğuna dair bilgiler de geliyor.