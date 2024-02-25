Ukrayna, Karadeniz’den karşı saldırı başlatmak istiyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Fox News'a verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Karadeniz’de ve özel harekât bölgesinde yeni bir karşı saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.





Harekatın tam olarak yeri ve zamanı ile ne kadar asker ve askeri teçhizatın katılacağı konusunda detaylı bilgi vermedi.





Ukrayna ordusu hem mermi hem de personel sıkıntısı nedeniyle karşı taarruzda ele geçirdiği mevzileri tutma konusunda sorunlar yaşıyor.

Rus kaynaklarına göre karşı saldırı sırasında Ukrayna ordusu yaklaşık 166 bin asker, yarısı Alman Leoparları olmak üzere 800 tank, 123 uçak ve 2,4 bin zırhlı araç kaybetti.