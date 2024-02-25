ABD ve İngiltere Husileri bir kez daha vurdu

Husiler, Hamas-İsrail savaşının ardından saldırılarına başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD ve İngiltere, müttefiklerinin desteğiyle Yemen'i dördüncü kez hedef aldığı saldırılarda 8 farklı noktada 18 Husi hedefini vurdu.Hamas-İsrail savaşının başlamasının ardından Filistin'e destek için Kızıldeniz'de ticari gemileri vuran İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve müttefikleri tarafından şubat ayında ikinci kez hedef alındı.Saldırıya destek veren Avustralya, Bahreyn, Danimarka, Kanada, Hollanda ve Yeni Zelanda tarafından yapılan ortak açıklamada, Husilerin kasım ayından bu yana ticari ve askeri gemleri 45 kez vurduğu kaydedildi.Bu saldırıların küresel ticareti sekteye uğrattığı ve bu nedenle yanıt gerektirdiği vurgulanan ortak açıklamada, Husi kontrolündeki 8 farklı noktada 18 hedefin vurulduğu belirtildi.ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ise saldırıda yer altı silah depoları, insansız hava aracı sistemleri, hava savunma sistemleri, radarlar ve bir helikopterin hedef alındığı kaydedildi.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.