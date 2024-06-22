Rus gazetesi Komersant: Tutuklular cephelere gönderiliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova Rus medya kuruluşu Kommersant’ın haberinde, gözaltına alınan şüpheli ve sanıkların savaş bölgelerine nasıl seferber edildiği detaylı şekilde anlatılıyor.



Haberde, Rusya Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı, İstihbarat, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Gümrük Servisi çalışanları ve hatta icra memurlarının şüphelileri ve sanıkları askere almaya başladığı belirtiliyor.



Bu birimlerin tümüne her türlü durumda askerlik sicil ve kayıt bürolarıyla aktif etkileşim kurma ve 18 ila 65 yaş arasındaki ceza davalarında fiziksel olarak sağlıklı olan sanıklara; cezai kovuşturmanın askıya alınması ve ardından sona erdirilmesi garanti edilerek, sabıka kayıtlarının silinmesi karşılığında, askerlik hizmetine yönlendirilmesi talimatı verildi.



Kommersant'a göre, İçişleri Bakanlığı Temel Takip Müdürlüğünün tüm soruşturma birimlerine yakın zamanda departman başkan yardımcısı Viktor Gorodkov tarafından imzalanan bir talep gönderildi. Belgede, ceza davalarının soruşturulması sırasında, 18 ila 65 yaşları arasındaki şüphelilere ve sanıklara, Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapma ve cezai sorumluluktan yasal olarak garanti edilen muafiyet alma hakkına sahip olduklarını açıklamaları gerekiyor.



Yine bu belgelere göre, sorumlu subaylar askerlik sicil ve kayıt bürolarıyla etkileşimin durumuna ilişkin aylık bir analiz yapmalı ve ortaya çıkan sorunların derhal çözülmesini sağlamalı. Bahar aylarında yapılan Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişikliklere göre, terör niteliğindeki ceza davaları, vatana ihanet, casusluk ve pedofili hariç, sanık ve şüpheliler askerlik hizmeti için görevlendirilebilecek.