Samanyolu Haber /Gündem / Rus heyeti görüşme için İstanbul'da /28 Mart 2022 16:52

Rus heyeti görüşme için İstanbul'da

İstanbul'da yapılacak görüşmeler öncesi Rus heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından tarafların müzakere için İstanbul'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre Rus heyeti saat 16.00'da İstanbul'a geldi. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de yer aldığı biliniyor.

DAHA ÖNCE BELARUS'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Taraflar, Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra görüşmelere video konferans ile devam etmişti.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, dün yaptığı açıklamada "Rus ve Ukraynalı heyetler 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşecek." ifadelerini kullanmıştı.
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