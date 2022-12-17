Rus kültür merkezi başkanı(!)na suikast düzenlendi

'Bombalı mektuptaki notu okudu'

Rus paralı asker gücü Wagner ülkede aktif

Fransa son askeri birliğini çekti

Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Rus Evi Başkanı Dimitri Siti'nin adresine isimsiz gönderilen bir bombalı mektubu açtığı ve ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.Büyükelçilik saldırı sonrası hem kültür merkezinde hem de büyükelçilik de güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.Putin'in aşçısı olarak da bilinenn Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozin sosyal medya hesabından Siti'nin bilincini kaybetmeden önce "Bu sana tüm Fransızlardan bir hediye, Ruslar Afrika'dan çıkacak" yazılı bir not gördüğünü aktardığını söyledi.Prigozin ayrıca Rus Dışişleri Bakanlığı'na Fransa'yı 'terörizm sponsoru devlet' olarak tanımlamak için gerekli prosedürlerin başlatılması yönünde başvuruda bulunduğnu vurguladı.Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunuyor.Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bangui Lojistik Misyonu'nun bir parçası olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan ulusal komuta merkezi bünyesindeki son Fransız askerlerinin, perşembe günü Paris'e giden bir askeri uçakla ülkeyi terk ettiği belirtildi.Yaklaşık 130 Fransız askerini barındıran misyonun artık operasyonel gerekçesinin kalmadığı aktarılan açıklamada, askerlerin kullandığı M'Poko askeri kampının 13 Aralık'ta Bangui yönetimine şeffaf şekilde devredildiği ifade edildi.Açıklamada, kampı kullanan ülkedeki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) ile Avrupa Birliği Eğitim Misyonunun (EUTM) bilgilendirildiği bildirildi.