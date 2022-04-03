Samanyolu Haber /Dünya / Rus kuşatması altındaki Mariupol’den tahliyeler sürüyor /03 Nisan 2022 23:33

Rus kuşatması altındaki Mariupol’den tahliyeler sürüyor

Rusya ordusunun Ukrayna saldırısı sırasında kuşatma altına aldığı Mariupol’den tahliyelerin sürdüğü aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya yöntiminin Ukrayna'ya karşı başaltmış olduğu askeri saldırısı sırasında Rus ordu güçlerince kuşatma altına alınan Mariupol şehrinden sivilelrin tahliye işlemlerinin sürdüğü beliritldi.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

Vereşçuk, sosyal medya hesabından, Ukrayna’daki savaşta sivillerin çatışmaların olduğu şehirlerden tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Berdyansk şehri yakınlarında 17 otobüs bulunduğunu, bunlardan 10'unun sivilleri tahliye etmek için hazır beklediğini belirten Vereşçuk, bu otobüslerin şehre bırakılmaması halinde sivillerin Berdyansk şehrinin girişindeki kontrol noktasına gelmesini istedi.
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