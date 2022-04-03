Trabzonspor-Beşiktaş maçında 2 gol, 1 penaltı, 1 de kırmızı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.





Trabzon'daki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.





İkinci yarında gol perdesini 56. dakikada Comelius açtı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.





69. dakikada penaltı vuruşu kazanan Beşiktaş, bu fırsattan Batshuayi ile yararlanamadı.





Bu kez 71. dakikada sahneye çıkan Rosier skora dengeyi getiren isim oldu: 1-1.





80. dakikada ise Beşiktaşlı Larin, rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart göreren takımını sahada 10 kişi bıraktı.





Maçın kala dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 11'lik eşitlik sona erdi.





Bu sonuçla lider Trabzonspor puanını 71'e çıakrtırken Beşiktaş ise 47 puana yükseldi.





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