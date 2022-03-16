Rus muhalif lider Alexei Navalny için 13 yıl hapis isteniyor

Navalny’nin Rusları Ukrayna’daki savaşı protesto etmeye çağırmasının ardından, Rus devlet savcıları zimmete para geçirme ve mahkemeye saygısızlıkla suçladıkları muhalif liderin 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Muhalif lider, arkasında Kremlin’in olduğunu iddia ettiği, zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi gördükten sonra Ocak 2021’de Rusya’ya dönmüş ve ülke dışındayken şartlı tahliyesini ihlal ettiği için hemen tutuklanmıştı. Navalny, şartlı tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.







2,5 yıllık hapis cezasının yaklaşık yarısını çektikten sonra Rus savcılar, daha önce yolsuzlukla mücadele için mücadele eden muhalif lider Alexei Navalny’nin dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık suçlamalarıyla 13 yıl daha hapse atılmasını istedi. Savcı Nadezhda Tikhonova, 45 yaşındaki muhalif lideri “belirsiz bir çevreden” zimmete para geçirmek ve geçen yıl şubat ayındaki mahkemede yetkililere hakaret etmekle suçladı. Savcı Tikhonova, Navalny’nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’na yapılan bağışları daha önceki bir ceza mahkumiyeti nedeniyle menedilmiş olmasına rağmen kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını finanse etmek için kullanarak insanları dolandırmakla suçladı. Savcılar ayrıca Navalny’ye 1,2 milyon ruble, yaklaşık 10.000 €, para cezası verilmesini istediler.





Navalny’nin basın sekreteri Kira Yarmysh’e göre, savcı ayrıca Navalny’nin mahkumların genellikle 50 kadar kişiyle aynı hücreleri paylaştığı ve 2 metrekareden daha az alana sahip oldukları maksimum güvenlikli bir tesise konulmasını talep etti. Navalny’nin ekibi, savcılığın taleplerinin bile davanın ne kadar gayri meşru olduğuna dair başlı başına kanıt olduğunu belirtirken, Yarmysh, “Putin’in Navalny’yi sonsuza kadar hapiste tutmak istediğini daha önce söylemiştik” dedi. Navalny’nin ekibinin lideri Leonid Volkov, hapis istemine Telegram kanalından tepki gösterirken “Alexei Navalny’nin cezası uzun zamandır zaten biliniyor: ömür boyu hapis, iki kişiden biri, Navalny ya da Vladimir Putin ölene kadar” dedi. Volkov, sözlerine “Navalny 13 yıl hapiste kalmayacak, Putin çok daha erken ölecek” diyerek devam etti.





Navalny, bu ayın başlarında Rusları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Ukrayna’daki savaşı protesto etmeye çağırmış ve Rus halkının bu savaşa vereceği tepkinin Rusya’nın 21. yüzyıl tarihindeki yerini büyük ölçüde belirleyeceğini söylemişti. Navalyn’nin geçen yıl ocak ayında tutuklanmasından bu yana ekibinden birçok kişi üzerlerine atılan sayısız suçtan dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalmış ve Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rusya’da yasadışı ilan edilmişti. Ayrıca bu ocak ayında Navalny ve birkaç üst düzey yardımcısı Rusya’da “terörist ve aşırılık yanlıları” listesine eklendi.



