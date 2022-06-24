“Rus ordusuna Karadeniz’i mayınlama talimatı verildi”

ABD istihbaratının iddiasına göre Rus birliklerine Karadeniz’deki bazı liman ve bölgeleri mayınlama talimatı verildi. İstihbarata göre, Rus ordusu Dinyeper’den sonra Özi limanı yakınlarına mayın yerleştirmeye başladı.







Gizliliği yeni kaldırılan bir ABD istihbarat raporuna göre Rusya donanmasına Ukrayna’nın Odesa ve Özi limanlarını mayınlamaları için emir verildi, Dinyeper Nehri ise zaten ordu tarafından mayınlandı. Rusya’nın bu hamlelerdeki amacının Ukrayna’nın tahıl ihracatını önlemek olduğu belirtildi.





T24’te yer alan habere göre ABD’li yetkililer ayrıca, geçen haftalarda yapılan bir saldırıda Rus füzelerinin Mıkolayiv’deki tahıl terminaline verdiği zararın görüntülerini paylaştı. Aynı şehirdeki ay çiçeği depolarına da çarşamba günü saldırıldığı belirtildi.





Rusya, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarını mayınladığı iddialarını reddediyor ve bunu Kiev’in kendisinin yaptığını iddia ediyor.





TAHIL KRİZİNE NEDEN OLABİLİR

ABD istihbaratına göre Rusya, Ukrayna’nın hala kontrol ettiği limanları kullanamaması için bir plan geliştirdi. The Guardian’ın aktardığına göre bir ABD yetkilisi, “Rusya’nın Karadeniz filosunun Ukrayna’nın Odesa ve Özi limanlarını kapalı tutmak için aktif emirleri var” dedi. Yetkili, “Rusya, Karadeniz’in kuzeybatısını mayınlamadığını söylese de Özi limanı yakınlarına mayınlar yerleştirmeye başladıklarını ve Dinyeper’i zaten mayınladıklarını doğrulayabiliriz” diye konuştu.





“Dünyanın tahıl ambarı” olarak bilinen Ukrayna’dan tahıl çıkarılamaması, özellikle dünyanın en yoksul ülkelerini ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Türkiye, Karadeniz’den geçirilecek tahıl taşıyan gemilere eşlik etmeyi teklif etmiş, Britanya da askeri uzmanlık sunmayı teklif etmişti. Ankara ise Rusya’yla bu konuyu görüşmek için bir tarih belirleyemediklerini ifade etti.





Tahılların çıkarılabilmesi için alternatif oluşturabilecek kara yolları da inceleniyor.