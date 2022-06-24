Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ve Moldova’ya ‘aday ülke’ statüsü verildi /24 Haziran 2022 12:18

Ukrayna ve Moldova’ya ‘aday ülke’ statüsü verildi

AB liderlerinin devam eden Brüksel Zirvesinde, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Brüksel’de devam ediyor. Zirvede Rus işgali altındaki Ukrayna ve Moldova’ya “Aday ülke” statüsü verildiği açıklandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, kararı sosyal medya hesabından Ukraynaca ve Rumence paylaştı. Michel açıklamasında, kararı “tarihi” şeklinde nitelendirdi.

Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik eden Michel, “Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

AVRUPA AİLESİNİN BİR PARÇASI
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’yu tebrik ederek “Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası. Liderlerin bugünkü tarihi kararları da bunun teyidi” dedi.

Ukrayna, AB’ye adaylık başvurusunu Rusya’nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra yani 28 Şubat’ta, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart’ta yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart’ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

AB Komisyonu, 17 Haziran’da Ukrayna ve Moldova’ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB’ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.
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