Samanyolu Haber /Gündem / Rus takımları oradan da çıkartıldı /15 Nisan 2022 22:09

Rus takımları oradan da çıkartıldı

Rusya'ya karşı Ukrayna saldırısı sonrasında farklı alanlarda yaptırımlar uygunadığı gibi farklı dışlama adımları da atılmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan yaptırımların yanı sıra farklı alanlarda da Rusya ve Rus menşeyli ürün ve takımlara farklı uygulamalar yansıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Electronic Arts (EA) şirketi yönetiminin Rusya milli takımıyla birlikte Rusya ligi takımlarını FIFA 22 oyunundan çıakrttığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Electronic Arts (EA) FIFA 22 oyununda yaptığı son güncelleme ile Rusya milli takımıyla birlikte Rusya ligi takımlarını çıkardı.

EA tarafından FIFA serisinin bir parçası olarak yayınlanan bir futbol simülasyonu video oyunu olan FIFA 22'nin son güncellemelerinde kullanıcılar "FIFA ekibinden bir mesaj" başlıklı bir duyuru ile karşılaştı. Duyuruda "ES Sports, Ukrayna halkının yanındadır ve futbol dünyasındaki birçok figür gibi barışın sağlanası ve Ukrayna işgalinin sona ermesi için çağrıda bulunmaktadır. FIFA ve UEFA'daki ortaklarımız tarafından gerçek hayatta uygulanan yaptırımlar doğrultusunda bu Oyun Güncellemesi kapsamında Rusya milli takımı ve diğer tüm Rus takımları kaldırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus takımları oradan da çıkartıldı Sonraki Haber >>

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasasını patlattı

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de yeni George Floyd olayı: Bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Oruçluyken 34 sayı atan Kyrie Irving'den anlamlı Ramazan mesajı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Hızla kaçan Rus tankı Javelin füzesinden kurtulamadı

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Ukrayna Rusya'nın Moskova adlı gemisini vurdu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:30:08