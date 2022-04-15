Rus takımları oradan da çıkartıldı

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan yaptırımların yanı sıra farklı alanlarda da Rusya ve Rus menşeyli ürün ve takımlara farklı uygulamalar yansıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Electronic Arts (EA) şirketi yönetiminin Rusya milli takımıyla birlikte Rusya ligi takımlarını FIFA 22 oyunundan çıakrttığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Electronic Arts (EA) FIFA 22 oyununda yaptığı son güncelleme ile Rusya milli takımıyla birlikte Rusya ligi takımlarını çıkardı. Electronic Arts (EA) FIFA 22 oyununda yaptığı son güncelleme ile Rusya milli takımıyla birlikte Rusya ligi takımlarını çıkardı.

EA tarafından FIFA serisinin bir parçası olarak yayınlanan bir futbol simülasyonu video oyunu olan FIFA 22'nin son güncellemelerinde kullanıcılar "FIFA ekibinden bir mesaj" başlıklı bir duyuru ile karşılaştı. Duyuruda "ES Sports, Ukrayna halkının yanındadır ve futbol dünyasındaki birçok figür gibi barışın sağlanası ve Ukrayna işgalinin sona ermesi için çağrıda bulunmaktadır. FIFA ve UEFA'daki ortaklarımız tarafından gerçek hayatta uygulanan yaptırımlar doğrultusunda bu Oyun Güncellemesi kapsamında Rusya milli takımı ve diğer tüm Rus takımları kaldırılıyor" ifadeleri kullanıldı.



