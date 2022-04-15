Yeni belediye başkanı seçildi: AKP: 37, İYİ Parti: 5

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde belediye başkanı değişikliği tamamlandı.





Kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa eden Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın yerine yeni başkan 37 oyla seçilen Abdullah Özdemir olurken İYİ Parti adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı.





DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI



AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Bağcılar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.AKP grubunun adayı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı oldu.Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı.Bağcılar Belediye Meclisinde yapılan seçimin ardından başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı.Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti.