Rus-Türk araştırma merkezi mi kurulacak?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'ni (RUDN) ziyaret eden heyet üniversiteler arasında işbirliği olanaklarını konuştu.





Bilal Erdoğan'a, Moskova'daki üniversite ziyaretlerinde, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve beraberindeki heyet ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç eşlik etti.





Görüşmelerde, Türk tarafından Rusya’ya Rus-Türk araştırma merkezinin kurulması ve Üniversite Rektörleri Forumu düzenlenmesi gibi farklı tekliflerin sunulduğu belirtiliyor.





Rus basınında çıkan haberlere göre Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesini anlatırken Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eğitim yapılmasını ve özellikle dini eğitimi vurgulaması Rusya’nın dikkat kesildiği hususlar. Özellikle Orta Asya yaklaşımlarına hassas olan Moskova’ya, ‘’üniversite bünyesinde birçok araştırma merkezleri kurduklarını, bunların en faal olanı Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezidir." Demesi dikkat çekti.





RUDN Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ‘’10 Ocak'ta Türk heyetinin üniversiteyi ziyaret ettiğini, ve heyetin başkanlığını Profesör Bilal Erdoğan'ın yaptığını, tarafların üniversiteler arası bilimsel ve akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olası girişimleri tartıştığını bildirdi.’’ Şeklinde Erdoğan’dan professor olarak bahsetmesi dikkat çekti.





Aksent haber-analiz sitesinin konuyla alakalı yorumunda ‘’Küçük Erdoğan şu anda Türkiye'de aktif olarak gençlik politikasını denetleyerek siyasi bir kariyer inşa ediyor. Aynı zamanda İsrail karşıtı duyguları da körüklüyor.’’ İfadeleri kullanıldı.





Aynı yorumda ‘’genç siyasetçi elbette Türkiye'nin en sıcak konusu olan İsrail karşıtı ve pan-İslamcı duygular konusunda kendini ön plana çıkartıyor. Yeni yıl zamanında Bilal Erdoğan başkanı olduğu vakıf, İsrail'i boykot sloganıyla İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenledi.’ Deniyor.’