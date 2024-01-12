10 yıl önce kaza geçiren Michael Schumacher'den haber var

Emekli Formula 1 yarışmacısı İngiliz pilot Johnny Herbert, 10 yıl önce İsviçre'de geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata giren Alman pilot Michael Schumacher'ın artık evinde bulunan yemek masasına oturabildiğini söyledi.





Ancak eski İngiliz F1 yıldızı Herbert, son bir röportajda yaptığı açıklamada Alman pilotun durumu hakkında yeni bir gelişme olduğunu söyledi. Herbert, "F1 içinden duyduklarımı ikinci elden duyuyorum. F1 içinden bazı kişilerden, akşam yemeği için masada oturduğunu duyuyorum, ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum" dedi.





AİLESİ VE TIBBİ BİR EKİP BAKIYOR





Schumacher, Lake Geneva'daki evlerinde eşi Corinna ve bir tıbbi ekip tarafından bakılmaktadır, ancak durumu hakkında pek fazla bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Herbert, "2018'de, Schumacher'ın eşi Corinna tarafından İspanya'nın Majorca adasındaki özel bir malikaneye gizlice taşındığına dair söylentiler ortaya çıkmış, 2020'de ise Elisabetta Gregoraci , Benetton'un eski patronu Flavio Briatore'nin eski eşi de benzer iddialarda bulunmuştu. Ancak bu iddialar, Schumacher'ın ailesi, menajeri ve diğer kaynaklar tarafından kesin bir şekilde reddedildi veSchumacher'ın ailesi, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri gizli tutuyor.



