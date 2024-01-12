Samanyolu Haber /Spor / 10 yıl önce kaza geçiren Michael Schumacher'den haber var /12 Ocak 2024 12:06

10 yıl önce kaza geçiren Michael Schumacher'den haber var

Formula 1 pilotu Johnny Herbert, 10 yıl önce kayak kazası geçirerek bitkisel hayata giren Alman pilot Michael Schumacher'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Herbert, Schumacher'ın yemek masasına oturabildiğini ve yemek yiyebildiğini söyledi.

SHABER3.COM

Emekli Formula 1 yarışmacısı İngiliz pilot Johnny Herbert, 10 yıl önce İsviçre'de geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata giren Alman pilot Michael Schumacher'ın artık evinde bulunan yemek masasına oturabildiğini söyledi.

Ancak eski İngiliz F1 yıldızı Herbert, son bir röportajda yaptığı açıklamada Alman pilotun durumu hakkında yeni bir gelişme olduğunu söyledi. Herbert, "F1 içinden duyduklarımı ikinci elden duyuyorum. F1 içinden bazı kişilerden, akşam yemeği için masada oturduğunu duyuyorum, ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

AİLESİ VE TIBBİ BİR EKİP BAKIYOR

Schumacher, Lake Geneva'daki evlerinde eşi Corinna ve bir tıbbi ekip tarafından bakılmaktadır, ancak durumu hakkında pek fazla bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Herbert, "2018'de, Schumacher'ın eşi Corinna tarafından İspanya'nın Majorca adasındaki özel bir malikaneye gizlice taşındığına dair söylentiler ortaya çıkmış, 2020'de ise Elisabetta Gregoraci , Benetton'un eski patronu Flavio Briatore'nin eski eşi de benzer iddialarda bulunmuştu. Ancak bu iddialar, Schumacher'ın ailesi, menajeri ve diğer kaynaklar tarafından kesin bir şekilde reddedildi veSchumacher'ın ailesi, sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri gizli tutuyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 10 yıl önce kaza geçiren Michael Schumacher'den haber var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:06