'Fatih Terim Fonu' davası: Seçil Erzan ve futbolcular yüzleşecek

Aralarında spor dünyasının ünlü futbolcuları Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak ile Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Denizbank şube müdürü Seçil Erzan ve 7 sanık bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. 21 isim mahkemede ifade verip şikayetlerini anlatacak.







Eski futbolcu Semih Kaya da ifade vermek için adliyeye geldi.





11 futbolcu tanık olarak dinlenecek

Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.





Seçil Erzan’ın eski sevgilisi Candaş Gürol da mahkemede tanıklık yapacak.





Erzan ve futbolcular yüzleşecek

Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmalarının yer aldığı 553 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Arda Turan, Fatih Terim, Fulya Terim ve Mert Çetin ile mesajlaşmaları da yer alıyor. Duruşmada hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.





Erzan'ın çalıştığı banka şubesine ait 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor. Görüntülerde Erzan'la eski futbolcular arasındaki para trafiği yer alıyordu.





252 yıl hapsi isteniyor

Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.





Buse Terim de ifade verecek

Mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan da duruşmada müşteki olarak ifade verecek.