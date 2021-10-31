Rus uçağının düşürüldüğü gün neler yaşandı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2015 yılında yaşanan 'Rus uçağının düşürülmesi' kriziyle ilgili olarak "O uçağı düşürme talimatını kim verdi onun yarışı oldu başbakan ve cumhurbaşkanı arasında 'sen talimat verdin, ben talimat verdim’ diye" ifadesini kullandı.



Dönemin Başbakanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Sema Silkin Ün, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla Babacan'a yanıt verdi:



"2 askerimiz 2012'de Suriye rejimince şehit edilince Başbakan Erdoğan angajman kuralları yayınladı. Uyarılara rağmen ihlal gerçekleştiren uçakları vurma emri verildi Hava Kuvvetleri'ne. 2015 yılında bölgeye Rusya dahil olunca konu Rus tarafına hatırlatıldı.



Peki o gün ne yaşandı? Akar Davutoğlu'nu aradı. ‘Rus uçağını düşürdük’ dedi. Davutoğlu'nun yanıtı şu oldu ‘Rus uçağı demeyin. ‘Biz düşürdük demeyin. Kimliği belirsiz bir uçak sınır ihlali nedeniyle düşürülmüştür’ deyin. Rusya da Türkiye de büyük devlettir. Biz aramızda bunu konuşalım.’



'BU KONUŞMADAN 10 DAKİKA SONRA AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN YAPILDI'



Bu konuşmanın 10 dakika sonrasında talimatının kimlerce verildiği meçhul olan ‘Rus uçağı düşürüldü’ açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı.



Davutoğlu tekrar Akar'ı aradı ve ‘bu açıklama verdiğim talimata rağmen nasıl yapıldı derhal çekilsin’ dedi. GK Başkanı Başbakan'a kendisinin de şaşırdığını kendilerinin talimatını Cumhurbaşkanlığı'na ilettiğini söyledi.



Açıklama geri çekildi ama o 10 dakikada tüm dünya ajansları geçmişti artık haberi. Ek bilgi olsun bu da. Bayırbucak Türkmenlerini bombalamak için sınırımızda manevra yapan uçaklardı o uçaklar.



'AKAR, DAVUTOĞLU’NA ‘BİR ASKERİ CEZALANDIRIRSAK TSK MENSUBUNA GÖREV YAPTIRAMAYIZ’ DEDİ'



Ertesi gün 'Türk pilotun sabotajı mı?' haberleri çıkınca Sayın Akar, Davutoğlu'na ‘eğer bu doğal hakkını yerine getirdiği için bir askeri cezalandırırsak bir daha hiçbir TSK mensubuna görevini yaptıramayız, sınır güvenliğimiz de kalmaz’ der.