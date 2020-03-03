Rus uzmana göre Moskova 'son kez' uyardı

''Rusya Suriye hava sahasında uçan Türk uçaklarının güvenliğini artık garanti edemez." Suriye devletinin hava sahasını kapattığı yönündeki duyurusunun ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bu açıklama gelmişti. Moskovski Komsomelts gazetesi, bakanlığın açıklamasını askeri uzmanlara yorumlattı.





Hava savunma sistemleri uzmanı Aleksey Leonkov, Türkiye'nin İdlib'de hava saldırısında bulunmasının bundan sonra daha zor olacağını söyledi. Leonkov, Rusya'nın açıklamasının "son uyarı" şeklinde yorumlanabileceğini ve diplomatik dilde bunun "Suriyelileri dizginlemeyi bırakırız" anlamına geldiğini dile getirdi.





turkrus.com'da yer alan habere göre Aleksey Leonkov, Türk uçaklarının sınırı geçmeden de saldırıda bulunabileceğine dikkat çekti.





Askeri uzman Türkiye'nin 100-120 kilometre menzilli füzelerle Lazkiye'yi vurabileceği düşüncesinde. Buna karşı Suriye ordusunun verebileceği etkili bir cevap ise bulunmuyor.





Leonkov'a göre, Türkiye hava sahasında uçan bir F-16'yı düşürmek bir seçenek olamaz, ancak bu uçak tarafından fırlatılan bir füze BUK ve Pantsir sistemleri ile vurulabilir.





Peki Esad'ın ordusunun hava sahasını kapatmaya gücü yeter mi? Leonkov bu soruya Rusya'nın uyarısından sonra Türk uçaklarının dikkat etmesi gerekeceği yanıtını veriyor.





Zira Leonkov'a göre S-400'lerin eski versiyonlarından olan S-200 bataryalarının İdlib yakınlarına getirilmeleri durumunda Türk uçaklarını durdurmaları olasılık dahilinde. Rus uzmana göre, Erdoğan iç politikada zor duruma düşmemek adına pilotların hayatını riske atmaktan kaçınmayı tercih edecek.