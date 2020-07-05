Samanyolu Haber /Dünya / Rus uzmandan koronavirüs için 'düşüş' tahmini /05 Temmuz 2020 23:34

Rus uzmandan koronavirüs için 'düşüş' tahmini

Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn'den koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Rus uzman, virüsün düşüşe geçeceği tarihi en erken bir yıl olarak düşündüğünü ifade etti.

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Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn, yeni tip Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) saldırganlığının en erken bir yıl sonra düşüşe geçeceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Altşteyn, "Bir yıldan üç yıla kadar, belki daha fazla. Bu konunda yapılacak hiçbir şey yok, SARS-CoV-2 böyledir" diye konuştu.

Virüsün insandan insana geçtikçe adapte olduğunu ve taşıyıcısını öldürmemeyi öğrendiğini, bu sayede yayılmaya devam edebildiğini vurgulayan Altşteyn, ağır hastalandırmanın Koronavirüs'e yarar sağlamadığını, zira öyle bir durumda hastanın diğer kişilerle teması kestiğini ve enfeksiyonu o kadar aktif yaymadığını ifade etti.

Rus uzman, "Koronavirüsler prensip olarak vücutlara yumuşak davranmaya, yani çok fazla zarar vermeden onların imkanlarından faydalanmaya, çoğalmaya ve yaşamaya adapte olmuş durumdalar" dedi.

Yeni tip Koronavirüs'ün de aynı yolu izleyeceğini umduğunu belirten Altşteyn, fakat SARS-CoV-2’nin her şeyden önce yüksek insidans oranı ile diğer koronavirüslerden daha farklı olduğunu vurguladı. 
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