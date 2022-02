'Ruslar geri çekilmiyor, saldırıya hazırlanıyor'

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu. Rusya'nın söylediğinin aksine Ukrayna sınırından geri çekilmediğini söyleyen Blinken, "Ruslar saldırıya hazırlanıyor" dedi. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için 'sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısını' gerekçe gösterebileceğini belirtti.



Blinken'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Rusya'nın spesifik Ukrayna grupları hedefleyeceğine dair duyumlar da alıyoruz. Ukrayna devletini tüm bu olabilecekler konusunda uyardık. Bugün de daha detaylı şekilde bunlara değiniyoruz. Bildiklerimizi dünya ile paylaşarak Rusya'yı caydırabiliriz henüz vakit varken. Bazıları bizim bilgilerimizi sorguladılar. Şu konuda net olmama müsaade edin. Burada bulunma amacım savaşı başlatmak değil engellemek.



Rusya her ne kadar bizim uyarılarımızı saçmalık olarak nitelendirse de 150 binden fazla askeri Ukrayna sınırına yığdı. Ortak ve müttefikler de aynı şeyi görüyorlar. Eğer Rusya, Ukrayna'yı işgal etmezse tabii ki rahatlarız. Bu çok daha iyi bir çıktı olur. Bu durumda her türlü eleştiriyi mutlulukla kabul ederiz.



Rusya bu tercihi yaparsa bizim de müttefik ve dostlarımızla yanıtımız çok keskin ve kararlı olacaktır. Sayın Biden bunu hafta başında net şekilde ifade etti. İddialar doğruysa diplomasi bu krizi çözmenin tek sorumlu yolu. Minsk Anlaşması'nın yürürlüğü bugünkü oturumumuzun konusuydu. AGİT ve diğer partnerlerin katılımıyla. Rusya Ukrayna ile masaya oturmaya hazırsa Fransa ve Almanya'daki dostlarımız üst düzey görüşmeleri organize etmeye hazır. Biz de tarafları desteklemeye hazırız.



Üç hafta önce Rusya'ya belge sunduk. Somut ve mütekabiliyete dayanan adımlar vardı. Rusya'nın, ABD'nin, Avrupa'daki müttefiklerimizin güvenlik kaygısı doğrusunda. Bugün yanıt aldık, şu anda değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta Avrupa'da buluşmayı teklif ettik. Birlikte atacağımız adımları konuşarak bu krizi çözebilmek için. Bu toplantılar gerginliğin azaltılması konusunda önemli bir rolü olabilir.



"RUSYA DİPLOMASİYE İNANIYORSA UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLASIN"



Rusya gerçekten diplomasiye inanıyorsa biz her türlü fırsatı sunuyoruz. Benim bugünkü sözlerime yanıt Rusya devletinden bazı inkarlar olabilir. O yüzden basit şekilde ifade edeyim; Rusya devleti Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini net ve açık şekilde dünyaya beyan edebilir. Bunu göstermek için askerlerini, tanklarını çekip diplomatlarını müzakere masasına gönderebilir."



ABD Başkanı Biden bugün yaptığı açıklamada "Rusya'nın işgal tehdidi yüksek. Tüm işaretler Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı. Rusya ise ABD'nin iddialarını 'histeri' olarak yorumluyor.



Rusya bugün iki ülke arasındaki gerilimi artırarak, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle B. Gorman'ı ülkeden sınır dışı kararı almıştı.