Kağıt toplayıcılarına 'valilik terörü' devam ediyor

Geri dönüşüm iyçisi Y.Ç. 13 yıldır atık kağıt topluyor. Gün doğmadan çekçeğiyle Ankara sokaklarında çalışmaya başladığını anlatan Y.Ç, “Son zamanlarda zabıta ve polis sık sık çekçeklerimizi alıyor. Zor durumda kalıyoruz" dedi.



Geri dönüşüm işçilerinin resmi olarak tanınmadığını dile getiren Y.Ç, şunları kaydetti:



"Yaptığımız işin illegal olduğunu söylüyorlar. O halde resmileştirsinler, biz işimizin resmileşmesini istiyoruz. Nasıl her işin görev tanımı varsa bizim işimizin görev tanımı da geri dönüştürülebilir malzeme toplamak. İşimizi zabıtadan saklanmadan, ‘Çekceğimiz alınacak mı’ korkusu gütmeden resmi bir şekilde yapmak istiyoruz. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bize bir bölge verebilir. Kooperatif oluşturulabilir. Kiramızı, vergimizi veririz, kaydımız olur. Bu isteğimizi sürekli dile getiriyoruz ama önemseyen yok."



EKMEK MÜCADELESİ



Sadece Ankara’da beş bine yakın geri dönüşüm işçisinin olduğunu söyleyen Y.Ç, "Devlet, ‘Bu iş yasak yapmacaksınız’ deyip iş verse kimse yapmak için diretmez. Bu hastalıkta, karda, kışta karton toplamaktan biz de keyif almıyoruz" diye konuştu. Ülkede işsizliğin bu kadar fazla olduğu bir dönemde beş bin kişiye iş bulunamayacağının altını çizen Y.Ç, "İşsizlik ortada. Tamam iş istemiyoruz, işimize karışmasınlar yeter. 15 gün çalışmasam evde tencere kaynayamaz. Emeğimle çalışıp yaşamaya çalışıyorum. Ekmeğimizle oynamasınlar" ifadelerini kullandı.



100 KİLO 100 TL



Evli ve beş çocuk babası olduğunu söyleyen A.T, 15 yıldır atık kağıt topladığını söyledi. "Ekmek derdimizden başka bir derdimiz yok. Salgın döneminde çöpten kağıt toplamayı kim ister?" diye soran A.T, şunları anlattı: "Her gün sabah saat 08.00’den akşam 22.00’ye kadar çalışıyorum. Günlük kazancım 120 TL’yi geçmiyor. 100 kilosu 100 lira olan kağıdı bulabilmek için kilometrelerce yürüyorum. Geçen ay 140 TL gelen elektrik faturası bu ay 250 TL geldi. Kiram 750 TL. Dört çocuğum okuyor. Okula elektrik faturası için aylık 50 TL veriyoruz. Okulun faturasını da biz ödüyoruz. İşimizi elimizden alacaklarına iş versinler."