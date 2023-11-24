Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet operasyonunda 25 polise tutuklama talebi /24 Kasım 2023 16:41

Rüşvet operasyonunda 25 polise tutuklama talebi

6 şehirde yürütülen ortak operasyon kapsamında "rüşvet almak/vermek" suçlamasıyla yakalanan 46 polisten 25'i tutuklama sebebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde "rüşvet almak/vermek" suçuyla ilgili projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında gözaltına alınan 46 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyet ekipleri eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Cumhuriyet savcısı, 46 polisten 25'ini tutuklama, 21'ini ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli bir operasyon başlatmıştı.

Operasyon kapsamında, 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmişti.

Teknik takip sonrası İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil de daha önce yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti.
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