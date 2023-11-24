İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması: 'Her an olabilir'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ilişkin açıklamalarda bulundu.







İmamoğlu, İBB'nin balıkçılara koruyucu malzeme dağıtım töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu açıklamalarında yerel seçimler ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye dair konuştu.





"HER AN BİR GÖRÜŞME YAPABİLİRİZ"

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yüz yüze görüşmek konusunda bir planlama yapmadıklarını ancak her an bir görüşme yapabileceklerini kaydetti.





İmamoğlu, "Yakında biz de ziyaret yaparız" dedi.





İBB Başkanı İmamoğlu, "Biz neticede beş yıl önce Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak yola çıkmış ve seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi paylaştık. İletişime açık olduğumuzu kendileri de ifade etti. Böylesi bir dertleşme sohbetleşme için de kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK MI?

İmamoğlu, basın mensuplarının yönelttiği "Yüz yüze bir görüşme olacak mı?" sorusuna ise "Şu anda öyle bir planlama yapmadık. Ama her an olabilir diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.





İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:





"Mansur Yavaş başkanımızın da sayın Meral Akşener'i ziyaret etmesi kadar da doğru ve güzel bir şey yok. Biz de konuşuruz. Kaldı ki tüm bu süreçlerle ilgili de Genel Başkanımız Özgür Özel ile görüşerek bu süreçleri yönetiyoruz. Hem parti kurallarına uygun, hem belediye başkanlığı kültürüne ve ahlakına uygun hem de ittifakın başlangıcından bitirilmesine kadar olan sürecin kültürüne uygun şekilde davranan insanlarız."