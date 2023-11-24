HRD'den Öğretmenler Günü' açıklaması

Türkiye'de OHAL'de çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 134 bin kişi kamu görevinden ihraç edildi. KHK ile ihraç edilenlerden bir kısmı tutuklanırken, bir kısmı ise suçsuz bulunmalarına rağmen görevlerine iade edilmedi.



Kamudan işlerinden edilenlerin büyük bir bölümü öğretmen. Yine KHK ile kapatılan binlerce okulda çalışanlarla birlikte mağdur öğretmen sayısı yüz binleri geçiyor.

İnsan yetiştirmek en kutsal ve önemli görevlerden biri olan öğretmenlere yapılan bu zulümü Türkiye'de kutlanan öğretmenler gününde bir kez daha hatırladık





Yaşanan mağduriyetleri hukuki olarak gündeme getiren İnsan Hakları Kuruluşu Human Rights Defenders (HRD) tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü ' sebebiyle bir basın açıklaması yapıldı





Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ulusal ve uluslararası arenada hukukî mücadelesine devam edeceklerini belirten açıklamada

'Öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, meslek ve öğrencilerine kavuşmaları' nın önemine dikkat çekildi .