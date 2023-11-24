Samanyolu Haber /Gündem / HRD'den Öğretmenler Günü' açıklaması /24 Kasım 2023 15:51

HRD'den Öğretmenler Günü' açıklaması

Türkiye'de KHK'lardan milyonlarca insan etkilendi 24 Kasım Öğretmenler günü sebebiyle uman Rights Defenders (HRD) tarafından basın açıklaması yapıldı

SHABER3.COM

Türkiye'de OHAL'de çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 134 bin kişi kamu görevinden ihraç edildi. KHK ile ihraç edilenlerden bir kısmı tutuklanırken, bir kısmı ise suçsuz bulunmalarına rağmen görevlerine iade edilmedi.
Kamudan işlerinden edilenlerin büyük bir bölümü öğretmen. Yine KHK ile kapatılan binlerce okulda çalışanlarla birlikte mağdur öğretmen sayısı yüz binleri geçiyor. 
İnsan yetiştirmek en kutsal ve önemli görevlerden biri olan öğretmenlere yapılan bu zulümü Türkiye'de kutlanan öğretmenler gününde bir kez daha hatırladık 

Yaşanan mağduriyetleri hukuki olarak gündeme getiren İnsan Hakları Kuruluşu   Human Rights Defenders (HRD) tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü ' sebebiyle bir basın açıklaması yapıldı 

Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ulusal ve uluslararası arenada hukukî mücadelesine devam edeceklerini belirten açıklamada 
'Öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, meslek ve öğrencilerine kavuşmaları' nın önemine dikkat çekildi .
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HRD'den Öğretmenler Günü' açıklaması Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:49