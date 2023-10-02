Samanyolu Haber /Dünya / Rusya açıkladı: Ukrayna 479 savaş uçağı kaybetti /02 Ekim 2023 16:04

Rusya açıkladı: Ukrayna 479 savaş uçağı kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül 2023 sonu itibarıyla Ukrayna’nın kaybettiği askeri teçhizat sayısını açıkladı.

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samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya ait 479 savaş uçağı, 250 helikopter, 7 191, insansız hava aracı (İHA), 438 uçaksavar füzesi sistemi, 12 bin 170 tank ve diğer ağır zırhlı araç, bin 155 çok namlulu roketatar, 6 bin 557 topçu Sistemi, (obüs, havan, kundak motorlu) 13 bin 499 hafif zırhlı piyade muharebe aracının olduğu belirlendi.

Buna karşılık İngiliz istihbarat Servisi, Rusya’nın Ukrayna ve Donbas’ta başlattığı operasyonun başlangıcından bu yana 90 uçak kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca İngiliz istihbarat tahminlerine göre Ukrayna ile yapılan çatışmalar nedeniyle kalan uçakların hizmet ömrü planlanandan çok daha hızlı doluyor. Bunun nedeni olarak Rusya'nın uçaklarını çok daha yoğun kullanması gösterildi.

İngiliz İstihbaratının iddiasına göre, artan talep ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle yedek parça sıkıntısı artıyor ve bu durum da uçak bakımını karmaşık hale getiriyor.
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