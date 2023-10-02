Hepimizin başı sağ olsun; 6 yaşındaki Yusuf Kerim hayat mücadelesini kaybetti

Küçücük hayatına koca koca acılar sığdırdı Yusuf Kerim. Kanser hastası olan ve doktorların yaşama ihtimalini çok küçük olarak gördüğü Yusuf Kerim en sonunda hastalığa yenik düştü. Küçük bedeni daha fazla dayanamadı ve vefat etti.





Kanser hastası küçük Yusuf Kerim, annesi ByLock ve Bank Asya suçlamalarından hapse atılınca bir anda Türkiye'nin gündemine girmişti. Tüm çabalara ve çağrılara rağmen annesinden aylar boyunca ayrı kalan Yusuf Kerim 'çocuğu ağır hasta kadınlara tanınan infaz erteleme hakkı' sayesinde annesine yeniden kavuşmuştu.