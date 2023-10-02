Hepimizin başı sağ olsun; 6 yaşındaki Yusuf Kerim hayat mücadelesini kaybetti

Küçücük hayatına koca koca acılar sığdırdı Yusuf Kerim. Kanser hastası olan ve doktorların yaşama ihtimalini çok küçük olarak gördüğü Yusuf Kerim en sonunda hastalığa yenik düştü. Küçük bedeni daha fazla dayanamadı ve vefat etti.
Kanser hastası küçük Yusuf Kerim, annesi ByLock ve Bank Asya suçlamalarından hapse atılınca bir anda Türkiye'nin gündemine girmişti. Tüm çabalara ve çağrılara rağmen annesinden aylar boyunca ayrı kalan Yusuf Kerim 'çocuğu ağır hasta kadınlara tanınan infaz erteleme hakkı' sayesinde annesine yeniden kavuşmuştu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Yusuf'a doktorlar 4. evre Ewing Sarkom kanser teşhisi koydu. Yaşama şansı yüzde 20 olarak ifade edildi. Aile bu acının şokunu henüz üzerinden atmamışken bu sefer de anne Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kanser hastası çocuk tedavisi boyunca sürekli annesini sayıklamış, kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine anne Gülten Sayın özel izinle oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, ancak yeniden cezaevine gönderilmişti.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7. Yargı Paketi’nin Erdoğan’ın imzalamasının ardından yasa 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkânı sağlayan yasa iki hafta önce yürürlüğe girmesine rağmen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’ün anne Gülten Sayın’ın tahliyesini geciktirmek için 8. kemoterapiye başlayan Yusuf Kerim için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istediği ortaya çıktı.
Daha önce de defalarca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’e anne Gülten Sayın’ın tahliyesi için çağrıda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘‘8 kür kemoterapi almış Yusuf Kerim Sayın’ın daha hangi hastalığını ispat etmeye çalışıyorsun Sn. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı?’’ diye sordu.
Resmi işlemlerin gecikmeli de olsa tamamlanmasının ardından anne Gülten Sayın oğluna kavuşmuştu. Ancak ne yazık ki Yusuf Kerim hastalığa yenildi ve vefat etti.