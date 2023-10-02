Tarihi kaçırmayın: Green Card başvurusunda nelere dikkat edilmeli?

Green Card başvurusu yaparak ABD'de kalıcı ikamet hakkına sahip olmak isteyen yurttaşlar başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte Green Card başvuru süreci...







GREEN CARD NEDİR?



Yeşil Kart veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belge.







Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip olur. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip olur.





Ayrıca Green Card sahipleri, Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabilir, iş kurabilir, isterse devlet memuru olabilir.





GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Green Card başvuruları 4 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.







GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Green Card başvurusu yaparken herhangi bir ücret talep edilmez.







GREEN CARD BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?



Amerikan vatandaşı veya daimi ikametgah hakkına sahip kişilerin aile üyeleri, işveren sponsorluğunda çalışacak kişiler, çekilişte hak kazananlar ve mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişiler Green Card başvurusu yapabilir.







GREEN CARD BAŞVURU SÜRECİ NE KADAR SÜRER?



Genel olarak 12 ila 24 ay arasında bir süreç öngörülür.







Başvuru süreçlerini en çok etkileyen durumlar arasında belgelerde ya da sunulan kanıtlarda eksiklik gibi aksaklıklar dışında başvuruların yoğun olduğu dönemlerde öncelik tarihine göre başvuranların sıraya alınır.





AYNI KİŞİ BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?



ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.







GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN NELER GEREKLİ?



Green Card başvurusu için gerekli belgeler aile yoluyla, sponsorlukla ya da çekilişte hak kazanarak yapılan başvurular için değişiklik gösterir.







Genel olarak yapılan başvuruya ilişkin kanıtlar sunulur. Örneğin aile üzerinden yapılan başvurularda doğum ya da evlilik belgesi gibi kanıtlar gerekirken, sponsorluk ile yapılan başvurularda çalışma teklifi mektubu ve sponsorluk belgesi sunmak gerekir.





Başvuruya özel durumların dışında istenen belgeler göçmenlik başvuru formu, sağlık muayenesi, fotoğraf ve pasaporttan oluşur.





GREEN CARD BAŞVURU SÜRECİNDE MÜLAKAT YAPILIR MI?



Green Card başvuru sürecinde başvuru sahibi ve aile üyeleri Amerika’da bulunuyorsa ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri ofislerinde ya da kendi ülkelerinde Amerikan Konsolosluğu tarafından mülakata alınır.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre BTB Tours Kurucusu Salih Gözcü ise Green Card başvurularında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:







Green Card başvuruları Çarşamba günü başlıyor. Şansınızı artırmanın tek yolu formu doğru bir şekilde doldurmak. Şimdi sizlere nasıl başvurmanız gerektiğini ve daha önce görmediğiniz bazı önemli bilgileri paylaşacağım.





Öncelikle defalarca gördünüz ancak tekrar hatırlatmakta fayda var. Tek ama tek başvuru noktası (http://dvprogram.state.gov) bu sitedir. HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENMİYOR. Green Card için sizden ücret isteyenlerden uzak durun.







Öncelikle formu doldururken dikkat edilmesi gereken en temel şey türkçe karakter kullanmamak. Sonuçta Kentucky’de incelenen bir dosya ve Türkçe karakter kullanmak bazı problemler doğurabilir. Bilgilerinizi doğru inceleyemeyebilirler.





Pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Pasaportsuz tüm işlemlere devam edebilirsiniz. Pasaport yerine kimlik buradaki kılavuzumuz olacak ve üzerindeki bilgileri doğru gireceğimiz kılavuz kimlik olacak.





Eğer adınız “Şeref Gökdeniz” ise bu ismi “Seref Gokdeniz“ olarak gireceksiniz. Eğer başka isminiz yok ise “No Middle Name” kutucuğuna tıklayınız. Diğer aşama görselde gördüğünüz üzere Ay / Gün / Yıl dizilimi buna dikkat ediniz. Türkiye’de genelde G/ Ay / Yıl dizilimi kullanılır.







“Enter Birth City” seçeneğine “doğduğunuz yeri” yazınız. Pasaportunuzda veya kimliğinizde neresi yazıyorsa il veya ilçe farketmez. İzmir ise İzmir, Bornova’ysa Bornova yazınız. Eğer doğum yeriniz bilinmiyorsa “Birth City Unknow” seçeneğine tıklayınız.





Fotoğrafınızı yüklerken bilgisayarınıza kaydettiğiniz fotoğraf isminde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Türkçe karakterler bazı sıkıntılar doğurabilir ve okunmayabilir. Adres kısmını doğru girmenizde fayda var ancak herhangi bir posta ve gelmeyecek bilginize.





Fotoğraf yüklerken ölçüsü 600x600 olmalı ve mümkünse 100KB’den küçük olmalı. Diğer türlü bundan ötürü hata alabilirsiniz ve sizi çok uğraştırabilir. Şu web sitesinden ( http://compressjpeg.com ) fotoğrafı istenilen ölçülere ve KB’a getirebilirsiniz.







En önemli aşamalardan birisi E-Mail’in doğruluğu. Zaten öneminden ötürü önce soruluyor sonra confirm edip tekrar girmenizi istiyor. DİPNOT: Eşiniz üstünden de başvuru yapıp şansınızı artırabilirsiniz burada ayrı ayrı e-mail kullanın.





En önemli aşamalardan birisi E-Mail’in doğruluğu. Zaten öneminden ötürü önce soruluyor sonra confirm edip tekrar girmenizi istiyor. DİPNOT: Eşiniz üstünden de başvuru yapıp şansınızı artırabilirsiniz burada ayrı ayrı e-mail kullanın.







Lise mezunu değilseniz bazı sertifikalarınız olmalı. Sertifikaların için (http://onetonline.org ) sitesine gidip, Find Occupations seçeneği altından “Job Zone”a tıklayınız ve All Job Zone seçeneğini seçiniz. Mesleklerin SVP puanı 7 ve üzerindeyse başvuru yapabilirsiniz.







Evlilik durumunuz önemli çünkü; girdiğiniz bilgilerle birlikte sonraki sayfalarda eşinizinde bilgilerini gireceksiniz. Lütfen seçeneği doğru seçiniz. Divorced ( boşanmış ) Widowed ( dul ) Legally Seperated ( kanun hükmünde boşanmışsanız legal ayrılık şart )







Çocuk kısmında 21 yaş altında evlenmemiş çocuk bilgisi girebilirsiniz çocuğunuz daha büyükse girmek durumunda değilsiniz. Keza Green Card ve Abd vatandaşıysa da girmeyiniz. Sonrasında önce eşinizin sonra çocuğunuzun bilgilerini gireceksiniz.







Bazen ilk sayfada çok bekleyince hata alabilirsiniz. Panik yapmaya gerek yok başa dönüp tüm bilgileri hızlıca doldurup devam edebilirsiniz. Tüm bilgileri doğru girip kontrol ettikten sonra SUBMİT diyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

