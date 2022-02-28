Cumhuriyet'te yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.
Kislitsa'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hava saldırıları nedeniyle birçok hastane normal çalışmalarını sürdürememektedir. "
"Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor."
Kislitsa, UNİCEF'ten de yardım istediklerini belirtti.
"Ukrayna'ya yöneltilen silahlı saldırılara karşı direndik."
"Soykırım suçuna karşı her türlü önlemin alınması için talepte bulunuyoruz."