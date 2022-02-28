Birleşmiş Milletler Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu."Hava saldırıları nedeniyle birçok hastane normal çalışmalarını sürdürememektedir. ""Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor."Kislitsa, UNİCEF'ten de yardım istediklerini belirtti."Ukrayna'ya yöneltilen silahlı saldırılara karşı direndik.""Soykırım suçuna karşı her türlü önlemin alınması için talepte bulunuyoruz."