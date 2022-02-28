Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor" /28 Şubat 2022 01:41

"Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor"

Birleşmiş Milletler Genel Kurul'da söz alan Birleşmiş Milletler Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, "Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor." dedi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Ukrayna Temsilcisi Sergey Kislitsa, Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

Kislitsa'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hava saldırıları nedeniyle birçok hastane normal çalışmalarını sürdürememektedir. "

"Rusya, askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar ediyor."

Kislitsa, UNİCEF'ten de yardım istediklerini belirtti.

"Ukrayna'ya yöneltilen silahlı saldırılara karşı direndik."

"Soykırım suçuna karşı her türlü önlemin alınması için talepte bulunuyoruz."
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