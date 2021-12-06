Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden Karadeniz'le ilgili yeni NATO açıklaması /06 Aralık 2021 00:08

Rusya cephesinden Karadeniz'le ilgili yeni NATO açıklaması

ABD ve NATO müttefikleri hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde yaptığı uçuşlarla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, söz konusu hareketlerin sivil havacılığa yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve NATO müttefikleri hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sivil havacılığa yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen cuma NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait keşif uçağının Karadeniz üzerinde 142 kişinin bulunduğu bir Rus yolcu uçağına yaklaşması olayı ile ilgili değerlendirmesinde ABD ve NATO müttefiklerinin hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sivil havacılığa yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Telegram kanalından paylaşım yapan Zaharova, NATO bünyesinde görev yapan Amerikan keşif uçağının sivil uçaklarının uçtuğu rota ile kesişerek Tel Aviv-Moskova seferini yapan ve içinde 142 kişinin bulunduğu yolcu uçağına yaklaştığını ve Rus hava kontrol memurlarının uyarılarına karşılık vermediğini vurguladı.

Açıklamada, “Ve şimdi Karadeniz açıklarının üzerindeki hava sahasında bir felaket önlendiyse, bu ABD ve NATO'nun ileride de cezasız bir şekilde insanların hayatlarını riske atmaya devam edebileceği anlamına gelmez” ifadelerine yer verildi.
Zaharova, biri Tel Aviv-Moskova seferini yapan Aeroflot havayolu şirketine ait A333, diğeri ise Soçi-Üsküp seferini yapan Malta’ya ait CL650 olmak üzere iki sivil uçağın yolunun bu rota üzerinden neredeyse eş zamanlı olarak geçtiğini ve Amerikan keşif uçağının eylemlerinden dolayı sivil uçakların irtifa ve istikamet değiştirmek durumunda kaldıklarını vurguladı.

Açıklamada, “Askeri uçakların telsiz iletişim olmaksızın gerçekleştirdikleri uçuşların Karadeniz bölgesindeki sivil uçakların uçuş güvenliği açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, Rus havacılık yetkilileri tarafından diplomatik kanallar üzerinden olayla ilgili protesto gönderilmesi sağlanacak” ifadeleri yer aldı.

Washington ve NATO müttefikleri son zamanlarda Karadeniz’deki keşif aktivitelerinin sayısını önemli ölçüde artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre ABD, Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor.

Bakanlıktan daha önce yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.

© Sputnik

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya cephesinden Karadeniz'le ilgili yeni NATO açıklaması Sonraki Haber >>

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:51