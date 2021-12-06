Rusya cephesinden Karadeniz'le ilgili yeni NATO açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve NATO müttefikleri hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sivil havacılığa yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen cuma NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait keşif uçağının Karadeniz üzerinde 142 kişinin bulunduğu bir Rus yolcu uçağına yaklaşması olayı ile ilgili değerlendirmesinde ABD ve NATO müttefiklerinin hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sivil havacılığa yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti.





Telegram kanalından paylaşım yapan Zaharova, NATO bünyesinde görev yapan Amerikan keşif uçağının sivil uçaklarının uçtuğu rota ile kesişerek Tel Aviv-Moskova seferini yapan ve içinde 142 kişinin bulunduğu yolcu uçağına yaklaştığını ve Rus hava kontrol memurlarının uyarılarına karşılık vermediğini vurguladı.





Açıklamada, “Ve şimdi Karadeniz açıklarının üzerindeki hava sahasında bir felaket önlendiyse, bu ABD ve NATO'nun ileride de cezasız bir şekilde insanların hayatlarını riske atmaya devam edebileceği anlamına gelmez” ifadelerine yer verildi.

Zaharova, biri Tel Aviv-Moskova seferini yapan Aeroflot havayolu şirketine ait A333, diğeri ise Soçi-Üsküp seferini yapan Malta’ya ait CL650 olmak üzere iki sivil uçağın yolunun bu rota üzerinden neredeyse eş zamanlı olarak geçtiğini ve Amerikan keşif uçağının eylemlerinden dolayı sivil uçakların irtifa ve istikamet değiştirmek durumunda kaldıklarını vurguladı.





Açıklamada, “Askeri uçakların telsiz iletişim olmaksızın gerçekleştirdikleri uçuşların Karadeniz bölgesindeki sivil uçakların uçuş güvenliği açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, Rus havacılık yetkilileri tarafından diplomatik kanallar üzerinden olayla ilgili protesto gönderilmesi sağlanacak” ifadeleri yer aldı.





Washington ve NATO müttefikleri son zamanlarda Karadeniz’deki keşif aktivitelerinin sayısını önemli ölçüde artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre ABD, Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor.





Bakanlıktan daha önce yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.





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