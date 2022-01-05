Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden yeni NATO açıklaması /05 Ocak 2022 23:50

Rusya cephesinden yeni NATO açıklaması

Rusya ile NATO arasında yapılması plananan toplan konusunda değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’yla görüşmelerde ülkeyi Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın karma heyetinin temsil edeceğini belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’yla görüşmelerde ülkeyi Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın karma heyetinin temsil edeceğini belirtti.

Gruşko, Sputnik’e verdiği görüşte, kendisinin de heyette yer alacağını belirterek, “NATO ile görüşmelerde Rusya’yı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan karma bir heyet temsil edecek. Askeri uzmanlar, sadece görüşmelerde yer almayacak, askeri güvenlik konularındaki müzakerelere doğrudan katılacak” dedi.

NATO heyetinde de üst düzey askeri yetkililerin bulunacağını söyleyen Rus diplomat, “Bu, onların, Avrupa’daki tüm askeri güvenlik konularıyla ilgili ciddi sohbete ne kadar hazır olduğunu gösterecek” ifadesini kullandı.


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