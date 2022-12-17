Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünün Rusya’da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.





“GERÇEK BİR HEDİYE OLDU”





Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.





SAVUNMA SİSTEMLERİNE YAKALANMIYOR





Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.





SESTEN 20 KAT HIZLI





Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.





PUTİN ‘YENİLMEZ’ DEMİŞTİ





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Avangard'ı bazı yeni stratejik silahlar gibi “yenilmez” olarak nitelendirmişti.