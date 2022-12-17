Samanyolu Haber /Gündem / Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak /17 Aralık 2022 20:10

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik “Avangard” füze sistemine sahip bir alayın, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçtiğini bildirdi. Putin'in 'Yenilmez' olarak nitelendirdiği füze sisteminin özellikleri ise dikkat çekici...

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünün Rusya’da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.

“GERÇEK BİR HEDİYE OLDU”

Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNE YAKALANMIYOR

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

SESTEN 20 KAT HIZLI

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

PUTİN ‘YENİLMEZ’ DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Avangard'ı bazı yeni stratejik silahlar gibi “yenilmez” olarak nitelendirmişti. 
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Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

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