Rusya’da başkanlık seçiminde ikinci gün

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

3 gün sürecek oy verme işleminde bugün ikinci gün. Dün sabah saat 08.00 itibariyle oy verme merkezleri, ilk olarak ülkenin uzak doğusunda bulunan Kamçatka Bölgesi'nde açıldı.





Vatandaşlar 15-17 Mart tarihleri arasında sabah 08:00-20:00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Merkezi Seçim Komisyonu, dört cumhurbaşkanı adayını kabul etti. Nikolai Kharitonov (KPRF), Leonid Slutsky (LDPR), Vladislav Davankov (Yeni Halk) ve Vladimir Putin (Bağımsız aday).





Seçimler için 94 binden fazla sandık hazırlandı ve 113,6 milyon oy pusulası basıldı. Seçmenler, daha önce kayıt yaptırmışlarsa, uzaktan elektronik oylama sistemi kullanarak da oy verebiliyorlar.





Merkezi Seçim Komisyonu, ön oylama sonuçlarını 18 Mart sabahı açıklayacak.