Samanyolu Haber /Dünya / Le Monde: Odessa'ya asker gönderme ihtimali gündemde /15 Mart 2024 11:32

Le Monde: Odessa'ya asker gönderme ihtimali gündemde

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Batılı birliklerin Ukrayna'ya asker gönderilmesine izin verilmesi teklifini ortaya atmasının arkasında düşünülmüş bir plan olduğu ortaya çıktı.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Fransız Le Monde'nin kaynaklarına dayanarak bildirildiği haberine göre, Ukrayna’ya asker gönderme fikri ilk kez Fransa Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin 12 Haziran 2023'teki toplantısında gündeme geldi. 

Fransız yetkililerin, 2023 Haziran'ından beri Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını değerlendirdiği iddia edildi. Fransız Le Monde'nin kaynaklarına dayanarak bildirildiği haberine göre, Ukrayna’ya asker gönderme fikri ilk kez Fransa Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin 12 Haziran 2023'teki toplantısında gündeme geldi ve Şubat 2024'teki Elysee Sarayı toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bunu bizzat kendisi ifade etti.

Le Monde, Macron’un Odessa'ya asker gönderme ihtimalini dile getirdiğini yazdı. Yayına göre, 21 Şubat'ta Fransız kahraman Misak Manouchian ve eşi Meline'nin "kutsanma" töreninden sonra Elysee Sarayı'nda, Macron etkinliğin katılımcılarına, "Her halükarda, önümüzdeki yıl Odessa'ya asker göndermek zorunda kalacağım" dedi.

Beş gün sonra Paris'teki Avrupa liderleri toplantısının ardından, Macron'un Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilebileceğini açıkça ifade ettiği belirtildi.
Macron'un sözlerini yorumlayan Fransız Ordusu Genelkurmay Başkanı Pierre Chille, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının söyledikleri her şeyden önce siyasi ve stratejik bir mesajdır. Öncelikli hedef, bir irade ve uzun vadeli bağlılık sinyali göstermektedir.”

Yayın, özel askeri operasyonun başlamasının ardından Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdürmenin mümkün ve faydalı olduğuna inandığını, bu nedenle liderlerin düzenli olarak telefon görüşmeleri yaptığını belirtiyor.

Fransa cumhurbaşkanının, Zaporojye nükleer santralinin güvenliğinin sağlanması konusunda Vladimir Putin ile görüş alışverişinde bulunmasının ardından Eylül 2022'de arabuluculuk rolünden vazgeçtiği iddia ediliyor.
Le Monde kaynakları, Emmanuel Macron'un arabuluculuk politikası konusunda hayal kırıklığına uğradığını çünkü Vladimir Putin ile görüşmelerin "döngüler çizdiğini" ve Rusya Devlet Başkanı'nın stratejik hedeflerini formüle etmeyi bıraktığını söyledi.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesine izin verilmesi teklifini ortaya atmasının ardından ABD, İngiltere, Polonya, İsveç, Almanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve İtalya bu olasılığı dışladı ve Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini açıkladı.

Mart ayının başlarında Macron, Fransa'nın henüz asker gönderme konusunu düşünmediğini söyledi. 9 Mart'ta Politico gazetesi, kaynak belirtmeden Fransa'nın Ukrayna'ya olası asker göndermeye açık bir grup ülkeyi bir araya getirdiğini bildirdi. 11 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin henüz Fransız askerlerinin yardımına ihtiyacı olmadığını söyledi.
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