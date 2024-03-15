Samanyolu Haber /Dünya / Romanya ile Rusya arasında “hazine” gerilimi /15 Mart 2024 11:52

Romanya ile Rusya arasında “hazine” gerilimi

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Rusya'yı 1916-1917 yıllarında muhafaza edilmek üzere Rusya İmparatorluğu'na devredilen altın ve kültürel mirası objelerini Romanya'ya iade etmeye çağıran bir kararı kabul etti.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Avrupa Parlamentosu, Rusya’ya Romanya'ya iade etmesi için altın ve kültürel miras objelerini geri vermesi çağrısında bulundu.

AP tarafından alınan kararda, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok diplomatik müzakere girişimine rağmen, 1916-1917 yıllarında saklanmak üzere Rusya'ya gönderilen Romanya'nın ulusal hazinesi, Rusya tarafından asla iade edilmedi. Bu, Romanya toplumunu sürekli endişelendiren, altın rezervlerinin ve miras nesnelerinin kötüye kullanılmasına ilişkin benzeri görülmemiş bir uluslararası vakadır" denildi.

1916-1917'de Romanya, Merkez Bankası'nın rezervini, kraliyet mücevher koleksiyonlarını ve nadir madeni paraları da kapsayan 91,5 ton altını depolanmak üzere Rusya İmparatorluğu'na gönderdi.

Eserler arasında belgeler, değerli tarihi el yazmaları, tablolar, nadir kitaplar ve birçok kamu ve özel kurumun koleksiyonları bulunmaktadır.
1918'in başında Birinci Dünya Savaş’ı başladığında Rumen birlikleri, Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Bessarabia'yı işgal etti.
Bundan sonra Sovyet hükümeti Romanya'nın altınlarına ve kültürel objelerine el koydu.

1935'te SSCB, getirilenler içinde sadece arşivlerin bir kısmını Romanya'ya iade etti. 1956'da ise Petroasa hazinesi de dahil olmak üzere bazı kalan resimler ve eski nesneler geri verildi.
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