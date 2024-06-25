Rusya’daki Mercedes fabrikasında Çinli Exeed üretilecek

Samanyoluhaber.com - Moskova Mercedesin üretim yaptığı ve Avtodom’a devredilen Moskova yakınlarındaki Yesipovo fabrikası Çinli Chery firmasının premium otomobil segmentinde bulunan Exeed’in VX modelinin montajına başlıyor.



Kommersant gazetesine göre Exeed'in VX modeliyle başlayan seri montajı temmuz ayında başlayacak ve ilk parti ağustos ayında bayilere teslim edilecek.



Uzmanlar, otomotiv pazarının premium segmentindeki daha fazla istikrarın üretim hacimlerinde göreceli öngörülebilirlik sağladığını söylüyor.

İkinci modelin Şubat 2025'te üretim hattına çıkması bekleniyor.



Tesisin montaj hattındaki ilk otomobil Exeed VX crossover olacak. Rus yapımı modelin bu yılın ağustos ayında bayilerde görünmesi bekleniyor. Rusya'da montajı yapılan VX halihazırda bir araç tipi onayı (VTA) aldı.



Rusya'daki Mercedes-Benz fabrikası Mart 2022'de resmi olarak üretimi durdurdu. Şirket, aynı yılın Ekim ayında Rusya pazarından çekildiğini resmen doğruladı. Otomobil üreticisi Rus varlıklarını yerel bir yatırımcı olan Avtodom şirketine sattı.