Macron'dan seçim öncesi 'aşırılık' uyarısı: Ülkede iç savaş tetiklenir

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde iki tur halinde yapılacak erken parlamento seçimleri öncesinde bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, seçimi aşırı sağ ya da aşırı sol partilerin kazanmasının 'iç savaşın kıvılcımını ateşleyeceğini' iddia etti. Macron'un atıfta bulunduğu Marine Le Pen'in faşist Ulusal Birlik (RN) partisinin de sol görüşlü Yeni Halk Cephesi koalisyonunun da yapılan son anketlere göre Macron'un ittifakından daha çok oy alması bekleniyor.





Macron, aynı eleştiriyi, Yeni Halk Cephesi koalisyonunun bir parçası olan ve 'aşırı sol' olarak değerlendirilen La France Insoumise (LFI) partisine de yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "O (parti) da öyle... Onların da arkasında iç savaş var çünkü insanları sadece dini görüşlerine ya da bağlı bulundukları topluluğa göre kategorize ediyorlar; bu da bir şekilde onları daha geniş ulusal topluluktan izole etmeyi meşrulaştırma yolu; bu durumda, bu aynı değerleri paylaşmayanlarla da bir iç savaş olurdu."





The Guardian gazetesinin aktardığına göre, "Kendi Kendine Yap Nesli" (Generation Do It Yourself) isimli podcast yayınında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini ilk sırada tamamlayan ve erken seçimlerde de sandıktan birinci parti olarak çıkması beklenen RN'nin manifestosuna ilişkin değerlendirmesinde, manifestonun ve partinin suç ve göçle ilgili korkuları ele almak için öne sürdüğü çözümlerin 'damgalama ya da ayrıştırmaya' dayandığını söyledi. Macron, "Bence aşırı sağın çözümleri söz konusu olamaz çünkü insanları din veya kökenlerine göre kategorize ediyorlar ve bu yüzden de ayrışma ve iş savaşa sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.Macron'un yorumlarına yanıtı sorulan RN Genel Başkanı Jordan Bardella ise "Bir Cumhurbaşkanı bunu söylememeli" diye konuştu. Boyun Eğmeyen Fransalideri Jean-Luc Mélenchon da France 2 TV kanalına verdiği demeçte, Macron'un açıklamasını kınadı, Fransa'nın deniz aşırı kolonisi Yeni Kaledonya'da yapılmak istenen seçim sistemi değişikliği dolayısıyla mayıs ayından bu yana devam eden eylem ve şiddet olaylarına işaret ederek Macron'un kendi politikalarının iç huzursuzluk yarattığını söyledi.