İsrail'in saldırısında Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da El Şati Mülteci Kampı'nda yaşayanlar ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Haniye'nin üç oğlu ve dört torunu ölmüştü.





Şati Mülteci Kampı'nda vurulan okuldan aralarında çocukların da olduğu beş kişinin cesedinin sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldığı, ed-Derec Mahallesi'nde bombalanan Abdulfettah Hamud Okulu'nda da altı sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, bakanlığın açıklamasında, "(Blinken) çatışma sonrası dönemde Gazze'de güvenlik, yönetim ve yeniden inşayı sağlama yönünde devam eden diplomatik çabalar hakkında Bakan Gallant ile güncel bilgileri paylaştı ve bu çalışmanın İsrail'in güvenliği için olan önemini vurguladı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın açıklamasına göre, Lübnan sınırında Hizbullah ile olan karşılıklı saldırılara ilişkin ise "Bakan Blinken ayrıca daha fazla tırmanıştan kaçınmak ve hem İsrailli hem Lübnanlı ailelerin evlerine dönebilmesine izin veren diplomatik bir çözüme ulaşmanın öneminin altını çizdi."





İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise Gallant, Washington'daki temaslarını 'kritik' sözüyle nitelendirdi. Gallant, "Yaptığımız görüşmeler son derece önemli ve Gazze'deki savaşın geleceğinde, savaşın hedeflerini gerçekleştirebilme kabiliyetimizde, kuzey sınırında ve diğer bölgelerdeki gelişmelerde etki sahibi" dedi.





'Hamas'ın Gazze'yi yeniden ele geçirdiğini görmek istemediklerini' belirten Miller, "Bu sebeple buna bir alternatif için bastırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.







İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki El Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait uçaklar, mülteci kampında Haniye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi öldü, yaralananlar oldu.Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Haniye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Haniye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırılarda da en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze'ye gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda, El Şati Mülteci Kampı ve ed-Derec Mahallesi'nde sığınma merkezi olarak kullanılan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait iki okulu da bombaladığı belirtildi.Öte yandan, İsrail-ABD hattında 'silah sevkiyatının yetersizliği' iddiasıyla başlayan gerilim sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Blinken'ın görüşme sırasında Gallant'a 'Gazze için hızla güçlü bir savaş sonrası plan geliştirme ve Lübnan sınırında Hizbullah ile olan gerilimin daha fazla tırmanmamasını sağlama' yönünde baskı yaptığına işaret edildi.Gallant, Washington D.C.'ye yaptığı ziyarette Başkan Joe Biden'ın danışmanlarından Amos Hochstein ve Brett McGurk ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns ile de bir araya geldi. Gallant'ın bugün de mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmesi bekleniyor.Öte yandan, Gallant'ın ABD Dışişleri Bakanlığı binasına girdiği sırada dışarıdaki protestocu bir grup ellerindeki Filistin bayraklarıyla ve sloganlar atarak İsrailli bakanı protesto etti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün yaptığı günlük basın toplantısında, İsrail ile savaş sonrası Gazze planına ilişkin henüz bir mutabakat olmasa da Washington yönetiminin Gallant ile görüşmelerde ilerleme kaydetmeyi umduğunu söylemişti. Miller, "Hamas'ın kalıcı bir şekilde yenilmesi için onların yerine neyin geçeceğiyle ilgili bir plan olması, yerlerine geçecek kişilerin Filistinlilerin liderliğindeki bir yönetim olması ve gerçekçi güvenlik planları bulunması konusunda çok tutarlı olduk" demişti.Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'de 'kısmi bir anlaşmaya hazır olduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili açıklama yaptı.Yazılı açıklamasında, 'Netanyahu'nun kısmi bir anlaşmadan ve saldırılara devam etmekten söz etmesinin, esirlerin ailelerine yalan söylediğini ve onların evlatlarının hayatını umursamadığını gösterdiğini' belirten İzzet er-Rişk, "Netanyahu'nun gerçek tavrı, bir anlaşmaya varmamak, vakit kazanmak ve soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçmaktır" ifadelerini kullandı.Rişk, ABD yönetimini, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yana tavır almayı ve sessiz kalmayı bir kenara bırakıp savaşın durması için ona baskı yapmaya çağırdı. Hamaslı yetkili ayrıca, Katar ve Mısırlı arabulucuların Gazze'de ateşkese varılması, İsrail ordusunun bölgeden tamamen geri çekilmesi ve esir takasını teminat altına alacak bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını yineledi.