Rusya’dan banka hesabı kolaylığı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya, ‘Dost Ülke’ vatandaşları ve bu ülke şirketlerinin buraya gelmeden Rus bankalarında hesap açma işlemlerini kolaylaştırdı.







Rus hükümet, aralarında Türkiye’nin de olduğu 25 ‘Dost Ülke’ vatandaşları ve bu ülke şirketlerinin Rusya’ya gelmeden Rus bankalarında hesap açma işlemlerini kolaylaştırdı.





Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan yeni kararnameye göre dost ülke temsilcilerinin Rusya pazarında iş yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi kolaylıklar getirildi.





Dost Ülkelerde faaliyet gösteren özel ve tüzel kişiler, Rus bankalarında hesap ve mevduat açma olanağına sahip oldu. Bu düzenlemeyle özellikle yabancıların iş yapmasını ve turistik geziler düzenlemesini kolaylaştıracak.





Bu fırsat özellikle Belarus, Çin, Kazakistan, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına verildi.

Bu fırsattan yararlanmak için yabancı vatandaşların Rusya'ya girmeden önce gerekli belgeleri içeren bir paketi ülkelerindeki kredi kuruluşuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde yapılan başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve o ülke vatandaşları ve şirket sahipleri Rusya'ya vardıklarında Rus bankalarında ödeme yapabilecekler.