Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki operasyonda yeni safhaya başlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki mevcut durumun, ABD ve Batı'nın dünyaya hükmetme arzusunun doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.





India Today'e konuşan Lavrov, "ABD ve Batı, dünyaya çift kutupluluğun yerine tek kutupluluğun olacağını göstermek istedi. Bu doğrultuda, bize karşı Ukrayna sınırımızda bir sıçrama tahtası yarattı. Ukrayna'ya silahlar pompaladılar" dedi.





Savaşın gerçek nedeninin çoğu ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası kayıtsızlığı olduğunu dile getiren Lavrov, "Rusya yönetimine olan taahhütlerini ihlal ettiler ve Sovyetler Birliği ortadan kalkınca NATO'yu doğuya doğru hareket ettiler. NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturmadığını iddia ettiler" ifadelerini kullandı.





Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dönük suçlamaları reddeden Lavrov, "Ordumuz yalnızca askeri altyapı hedef alıyor, sivilleri değil. Ukrayna ordusu sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor" diye konuştu.





Batı'nın dikkatini gerçeklere vermediğini söyleyen Lavrov, "Dikkatleri, Buça'da söylenilenlerin olduğu gibi yanlış şeylere veriyorlar" dedi.





Ukrayna'nın doğusunda operasyonun yeni bir aşamasının başladığını söyleyen Lavrov, "Bu operasyonun en önemli anlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.