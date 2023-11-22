Rusya Donanmasına ve Hava kuvvetlerine takviye

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın Ukrayna ve Donbas’ta devam eden askeri operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gerekli silah ve teçhizatın kontrolünün günlük olarak yapıldığını ve devlet savunma siparişlerinin her ay 2-3 kez takip edildiğini ve hükümet siparişlerinin finansman hacminin iki kat artmasıyla, bu yılki planlarının en az yüzde 98 oranında yerine getirilmiş olacağını söyledi.





RİA Haber Ajansı tarafından verilen bilgiye göre, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonun tüm alanlarındaki saldırı potansiyelini azaltmaya devam edeceğine vurgu yapan Rusya Savunma Bakanı, Rus deniz gücünün, dünyanın farlı yerlerinde NATO kuvvetlerini caydırmak için yıl içinde 50'den fazla sefer gerçekleştirdiğini belirtti.





Şoygu, genel olarak Rus filolarının muharebe eğitimi yoğunluğunun bu yıl 1,2 kat arttığının altını çizdi, Finval-2023 tatbikatı sırasında Kuzey Denizi Yolu’nu korumak için Pasifik Filosunun çeşitli kuvvetlerinin kullanımının test edildiğini de sözlerine ekledi.





Ordudaki Su-34 avcı bombardıman savaş uçaklarının sayısı arttı





Rus Savunma Bakanının verdiği bilgiye göre, Rusya’nın en büyük havacılık şirketi United Aircraft Corporation, üretimini tamamladığı yeni Su-34 avcı-bombardıman savaş uçaklarını orduya teslim etti.





United Aircraft Corporation’a ait Novosibirsk V.P. Chkalov uçak fabrikasında üretimi tamamlanan bir grup yeni Su-34 avcı-bombardıman uçağı, yer ve uçuş testlerinin ardından Rus Havacılık Kuvvetlerine devredildi.





Yeni Su-34’ler yer ve deniz üstü hedefleri vurmada netliği artırılmış ve daha gelişmiş silahlarla donatıldı. Ayrıca şirket, halihazırda hizmette olan uçakların uçuşa elverişliliğine dair bakımı, onarımı ve modernizasyonunu da yapıyor.





United Aircraft Corporation Genel Müdürü Yuriy Slyusar, şirketin gelecek yılın programını uygulamaya başladığını, savaş uçağı üretim hacimlerini önemli ölçüde artıracaklarını söyledi.





Su-34 avcı-bombardıman uçakları, 1980'lerin ortalarından beri Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinde hizmet veriyor. En son 2014 yılında modernize edilerek yeni tip mühimmatlarla donatıldı. Ayrıca, Ukrayna krizinde ve özel askeri operasyon bölgesinde aktif olarak kullanılan uçaklar, edinilen yeni tecrübelerle düzenli olarak modernizasyona tabi tutuluyor.