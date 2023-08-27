Rusya: Genetik testler tamamlandı, Prigojin'in öldüğü doğrulandı

Rusya Soruşturma Komitesi, 23 Ağustos akşamı başkent Moskova yakınlarında düşen uçakta bulunan 10 kişi üzerinde yapılan genetik testlerin tamamlandığını, daha önce öldüğü açıklanan 10 kişinin kimliklerinin testler sonucunda teyit edildiğini açıkladı.







Reuters'ın aktardığına göre, böylelikle Rus paralı asker grubu Wagner lideri ve kurucusu Yevgeniy Prigojin'in düşen uçakta hayatını kaybettiği teyit edilmiş oldu.





MOLEKÜLER GENETİK TESTLERİN YAPILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Uçağın yedi yolcu ve üç mürettebatla birlikte düşmesinin ardından Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Uçak kazasına ilişkin tüm koşulların tespiti için gerekli olan eşya ve belgelere el konuldu. Gerekli adli tahliller de yapılıyor. Soruşturma kapsamında, yaşananlara yönelik olası tüm seçenekler dikkatlice kontrol edilecek" denilmişti.







Özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik testler yapılıyor" bilgisi verilmişti.