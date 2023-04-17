Rusya ile Moldova arasında kriz : Tataristan Başkanını ülkeye almadılar

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Moldova’nın gerilime sebep olabilecek bu kararı ile Gagavuzya bölgesinde "Halkların Dostluğu" kongresine katılmak için Kişinev’e giden Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Başkanı ve beraberindeki Ak-Bars Holding Başkanı Ivan Yegorov, ülkeye sokulmadı.





Minnikhanov, hakkındaki kararı uçağı Kişinev'e indikten sonra öğrendi.





Uçakta açıklama yapan Rustam Minnikhanov, çok şaşırtıcı bir karar olduğunu ve geçenlerde Tataristan'ı ziyaret eden Gagauz Yeri'nin cumhurbaşkanı adayı Viktor Petrov ve bölge parlamentosu başkan yardımcısı Alexander Sukhodolsky'nin daveti üzerine Moldova'ya uçtuğunu söyledi.





Minnikhanov, “Ortak çalışma gerçekleştirmek için büyük bir program belirledik, ancak ne yazık ki Moldova makamları bizim bu ülkeyi ziyaret edemeyen istenmeyen vatandaşlar olduğumuza karar verdiler. Bu nedenle maalesef kongreye katılamayacağız” dedi.





Moldova makamları bu bilgi hakkında henüz yorum yapmadı.