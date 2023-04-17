Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile Moldova arasında kriz : Tataristan Başkanını ülkeye almadılar /17 Nisan 2023 15:48

Rusya ile Moldova arasında kriz : Tataristan Başkanını ülkeye almadılar

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Rustam Minnikhanov’un "istenmeyen kişi" ilan edildiği için Moldova’ya girmesine izin verilmedi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Moldova’nın gerilime sebep olabilecek bu kararı ile Gagavuzya bölgesinde "Halkların Dostluğu" kongresine katılmak için Kişinev’e giden Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Başkanı ve beraberindeki Ak-Bars Holding Başkanı Ivan Yegorov, ülkeye sokulmadı.

Minnikhanov, hakkındaki kararı uçağı Kişinev'e indikten sonra öğrendi.

Uçakta açıklama yapan Rustam Minnikhanov, çok şaşırtıcı bir karar olduğunu ve geçenlerde Tataristan'ı ziyaret eden Gagauz Yeri'nin cumhurbaşkanı adayı Viktor Petrov ve bölge parlamentosu başkan yardımcısı Alexander Sukhodolsky'nin daveti üzerine Moldova'ya uçtuğunu söyledi.

Minnikhanov, “Ortak çalışma gerçekleştirmek için büyük bir program belirledik, ancak ne yazık ki Moldova makamları bizim bu ülkeyi ziyaret edemeyen istenmeyen vatandaşlar olduğumuza karar verdiler. Bu nedenle maalesef kongreye katılamayacağız” dedi.

Moldova makamları bu bilgi hakkında henüz yorum yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile Moldova arasında kriz : Tataristan Başkanını... Sonraki Haber >>

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:38:35