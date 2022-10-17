Rusya Kiev'i bir kez daha vurdu

Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmasının ardından ele geçirdiği toprakları kısmen kaybeden Rus yönetimi bir kez daha başkent Kiev'i vurdu.



Son olarak 10 Ekim'de başkent Kiev dahil 41 ayrı noktayı füzelerle vuran Moskova yönetimi bu kez kamikaze dronlar kullandı.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, saldırılar sonrası halka çağrı yaparak sığınıklarda kalmalarını istedi.



Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.



Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.



Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.