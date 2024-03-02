Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, “Kırım’a saldırı planı yapan” Alman subayların ses kaydını yayınladı /02 Mart 2024 19:58

Rusya, “Kırım’a saldırı planı yapan” Alman subayların ses kaydını yayınladı

Rusya, Alman ordusundan bazı generallerin gizli bir toplantıda, Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a saldırı planları yaptıklarını ortaya koyduğu iddia edilen bir ses kaydını yayınladı. Rusya devlet televizyonu RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan tarafından sosyal medyada yayınlanan bir ses kaydına göre, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve üç üst düzey hava kuvvetleri yetkilisi geçen 19 Şubat‘ta gizli bir toplantıda bir araya gelerek, Kırım’daki Kerç Köprüsü'ne saldırı olasılığını ve ardından Almanya’nın Ukrayna’ya daha fazla füze yardımının imkanlarını ele aldı.

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Rusya, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Ukrayna Savaşı ile ilgili Kırım’daki Kerç Köprüsü’nün bombalanması hakkında konuştuğu iddia edilen bir ses kaydını yayınladı.

Rusya tarafından yayınlanan bir ses kaydı Almanya’da gündemi sarstı. Berlin’de, casuslukla mücadele biriminin Federal Ordu’nun üst düzey subayları arasında, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’da konuşlandırılmasına ilişkin görüşmenin Rusya tarafından dinlendiği ve kaydedildiği ile ilgili iddiaları araştırdığı bildirildi. Almanya Savunma Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve “tüm gerekli adımların atıldığını” kamuoyuna duyurdu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Russia Today, Cuma günü Alman subaylar arasındaki bir konuşmaya ait 30 dakikalık bir ses kaydı yayımladı. Spiegel tarafından gerçekliği teyit edilen kayıtta, Almanya Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı Ingo Gerhartz’ın diğer üst düzey ordu mensuplarıyla Ukrayna’ya Taurus füzelerinin teslimatı hakkında konuştuğu duyuluyor. Görüşmede, Ukraynalı pilotların eğitimi ve sistemlerin programlanması sürecine verilebilecek desteğin yanı sıra olası hedeflerin de konuşulduğu anlaşılıyor.

Subaylar söz konusu görüşmede, mühimmat depolarını ve anakarayı Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’a bağlayan stratejik önemdeki Kerç Köprüsü de olası hedefler arasında sayıyor. Görüşmede ayrıca, kamuoyunda söz konusu füzelerin Ukrayna’ya teslimatına kesin bir dille karşı çıkan Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da bu silahların gönderilmesine yeşil ışık yakacağından yola çıktığı duyuluyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, “Bir an önce Almanya’dan konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini” söyledi. Sözcü, bu soruların cevaplandırılmasından kaçınılması girişimlerinin ise “suçun kabülü olarak değerlendirileceğini” savundu.

Rusya’nın eski devlet başkanı Dimitri Medvedev de Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, “Asırlardır rakibimiz olan Almanlar yeniden ezeli düşmanlarımıza dönüştüler” ifadelerini kullandı. Halihazırda Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Medvedev, gönderide “Bakın (Almanlar) ne kadar derinlikli ve detaylı biçimde uzun menzilli füzelerle topraklarımızı vurmayı, vurulacak hedefleri seçmeyi ve anavatanımıza ve halkımıza en fazla zararı nasıl verebileceklerini tartışıyorlar” dedi.

Federal Meclis Kontrol Komitesi Başkanı Konstantin von Notz, olayın teyit edilmesi halinde bunun oldukça sıkıntılı bir sürece işaret edeceğini dile getirdi. Almanya Redaksiyon Ağı’na konuşan Yeşiller partili siyasetçi, tek seferlik bir olayın mı söz konusu olduğu yoksa yapısal bir güvenlik sorununun mu yaşandığı sorusunun araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komitesi Başkan Yardımcısı Roderich Kiesewetter de haberin gerçek olduğunu düşündüğünü ifade etti. Handelsblatt’a konuşan Kiesewetter, “Rusya tabii ki bununla birlikte casusluk ve sabotajı karma savaş bağlamında ne ölçüde kullandığını göstermiş oldu. Çok daha fazla dinleme söz konusu olabilir ve bunların kararları etkilemek, kişileri itibarsızlaştırmak ve manipüle etmek için sızdırlması beklenebilir” ifadelerini kullandı.
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