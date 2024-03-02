Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Hatayspor'u Osayi ve Cengiz ile geçti! /02 Mart 2024 20:59

Fenerbahçe, Hatayspor'u Osayi ve Cengiz ile geçti!

Hafta içi Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, sağ beki Osayi ve sağ kanadı Cengiz'in golleriyle Hatayspor'u 2-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı ve ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Kupadan elemenin üzüntüsüyle Hatayspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmamak zorunda olduğu maçın 25. dakikada Osayi ile 1-0 öne geçti. Rakibin üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertliler, 40. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle de iyice rahatladı.

PERDEYİ OSAYI AÇTI

25. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.

CENGİZ'DEN ŞIK GOL

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Bu sonucun ardından 73 puana yükselen Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 29 puanda kalan Hatayspor da maç fazlasıyla küme düşme hattının hemen üstünde kaldı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Hatayspor da deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
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